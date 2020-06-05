Назначен новый главный тренер сборной России по хоккею

Валерий Брагин назначен главным тренером сборной России. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея России (ФХР).

Брагин сменил на посту главного тренера Алексея Кудашова, который возглавлял команду с 2019 года. Брагин назвал большой честью и ответственностью новую должность. «Возможно, что следующий чемпионат мира пройдет без игроков НХЛ, поэтому мы должны сделать максимум для подготовки игроков, выступающих в России», — посчитал 64-летний специалист.

Брагин в 2010-2012 годах и с 2014-го возглавлял молодежную сборную России. Под его руководством российская молодежка один раз побеждала на чемпионате мира, четыре раза выигрывала серебро и дважды — бронзу мировых первенств.

Кудашов возглавил сборную России и СКА в июле прошлого года. В девяти матчах Евротура под его руководством национальная команда одержала одну победу в основное время и заняла последнее место.

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