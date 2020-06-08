Менеджер Нурмагомедова отреагировал на завершение Макгрегором карьеры

Менеджер российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз отреагировал на решение ирландца Конора Макгрегора завершить карьеру. Соответсвующий пост он опубликовал в Twitter-аккаунте.

По мнению агента, Макгрегору нужно было добиться поединка с американцем Тони Фергюсоном. «Ты прятался от него годами», — подчеркнул Абдель-Азиз.

Он добавил, что работу ирландца выполнил другой американец — Джастин Гэтжи, победивший Фергюсона. «Теперь твоей заднице нужно сесть и посмотреть, как сражаются два лучших бойца мира», — заключил он, под лучшими бойцами имея в виду Гэтжи и Нурмагомедова.

Макгрегор — бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях. О решении уйти из спорта он объявил 7 июня. Ранее ирландец несколько раз завершал карьеру, но возвращался.

8 июня американский боксер Флойд Мэйуэзер обратился к Макгрегору и заявил, что готов ждать его в случае возвращения. Он пообещал «наказать его снова», вспомнив о их поединке по правилам бокса, который прошел в 2017 году.

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