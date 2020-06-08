Украинский министр пожаловался на не дающую купить розовый костюм жену

Министр юстиции Украины Денис Малюська обратился за помощью к своим подписчикам в соцсетях. Просьбу он опубликовал в Facebook.

Министр рассказал, что выбирает между зеленым и розовым костюмами в магазине и пожаловался, что жена не дает добро на приобретение розового пока пост не соберет две тысячи лайков.

Пост Малюська сопроводил фотографиями двух костюмов. Каждый из них стоит 1800 гривен (4637 рублей).

Министр юстиции уже не первый раз удивил пользователей сети. В январе он поддержал премьер-министра страны Алексея Гончарука, который подал заявление об отставке, сфотографировавшись под столом. Тогда глава Минюста заявил, что поддерживает Гончарука, поскольку считает его лучшим премьером в истории Украины.

В конце 2019 года Малюська пожаловался на низкую зарплату. Он пояснил, что, когда начал работать министром, ежемесячно получал 16 тысяч гривен (около 43 тысяч рублей). Министр указал, что на жизнь этих средств ему не хватало, поскольку до поступления на госслужбу он тратил не менее 100 тысяч гривен (около 270 тысяч рублей).

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