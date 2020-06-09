Подмосковье перейдет на цифровую систему учета имущества

Переход на новую цифровую систему учета имущества в Подмосковье начнется с 10 июня, сообщила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова. Ее слова приводятся на сайте областного правительства во вторник, 9 июня.

По ее словам переход на новую цифровую платформу поможет повысить качество предоставляемых Росреестром услуг, упростит осуществление учетно-регистрационных процедур в электронной форме и улучшит качество данных, содержащихся в ЕГРН.

«Услуги Росреестра занимают первое по популярности место среди государственных услуг», — рассказала Адигамова.

Министр отметила, что Единый государственный реестр недвижимости (ФГИС ЕГРН) позволит регистрировать права на объекты без дополнительных заявлений, оперативно формировать выписки, вносить в базу данных сведения.

Взаимодействие органов власти и Росреестра также будет осуществляться в электронном виде. Переход на новую программу может занять около месяца.

На сегодняшний день 54 региона уже перешли на ФГИС ЕГРН. До конца года планируется подключить к системе еще 31 субъект РФ.