Россия сделает танк на колесах

На базе унифицированной межвидовой колесной бронированной платформы «Бумеранг» возможно создание легкого танка, заявил «Интерфаксу» генеральный директор «Военно-промышленной компании» Александр Красовицкий.

По его словам, на платформу можно монтировать комплекс вооружения с пушкой вроде той, что имеется на самоходной установке 2С25 «Спрут-СД».

«Растущая динамика современных локальных конфликтов требует высокой мобильности как стрелкового, так и артиллерийского вооружения. Если у наших заказчиков возникнет необходимость в создании такой боевой машины, то мы ее сделаем», — сказал менеджер.

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В апреле 2019 года Красовицкий отмечал, что возможность оснащения перспективной колесной платформы «Бумеранг» дистанционно управляемым 57-миллиметровым боевым модулем «Кинжал» зависит от интересов заказчика.

В марте 2018 года он заявлял, что в России в ближайшее время будет разработан танк на базе «Бумеранга».

Впервые «Бумеранг» широкой публике показали в апреле 2015 года. На базе платформы возможно создание бронетранспортера, колесной боевой машины пехоты и машины с тяжелым вооружением.

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