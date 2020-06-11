Цзю назвал слабое место Нурмагомедова

Бывший боксер Константин Цзю назвал слабое место российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам Цзю, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) — уникальный и классный спортсмен, который «все делает очень здорово». При этом боксер отметил, что Нурмагомедову для достижения идеала нужно прибавить в ударной технике.

В бытность профессиональным спортсменом Цзю выступал в первом среднем и в полусреднем весе. Боксер становился абсолютным чемпионом мира. На его счету 34 боя на профессиональном ринге. Он одержал 31 победу и потерпел два поражения. Еще один бой был признан несостоявшимся.

Нурмагомедов занимает вторую строчку в рейтинге лучших бойцов UFC без учета весовых категорий. Он дважды защитил чемпионский титул в легком весе. На счету 31-летнего россиянина 28 побед и ни одного поражения по правилам MMA.

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