Менеджер Нурмагомедова рассказал о состоянии отца спортсмена

Али Абдель-Азиз, менеджер российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова, рассказал о состоянии здоровья зараженного коронавирусом отца спортсмена Абдулманапа Нурмагомедова. Об этом сообщает ESPN.

По словам функционера, состояние Нурмагомедова-старшего улучшается. «Он открыл глаза, немного реагирует — это хороший знак. Аллах контролирует ситуацию», — сказал Абдель-Азиз.

19 мая сообщалось, что Нурмагомедов-старший вновь впал в кому. Его подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации для насыщения крови кислородом. Пациент не мог дышать самостоятельно.

За день до этого Нурмагомедов рассказал о тяжелом состоянии отца. Нурмагомедова-старшего госпитализировали с подозрением на пневмонию 25 апреля. Из-за ухудшения состояния пациента перевезли на лечение в Москву. По сообщениям СМИ, у Нурмагомедова-старшего возникли осложнения на фоне коронавируса, и он впал в кому.

Хабиб Нурмагомедов известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Он действующий чемпион организации в легком весе. Нурмагомедов-старший — заслуженный тренер России.

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