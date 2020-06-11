В Подмосковье откроются летние веранды кафе и ресторанов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что с 12 июня откроются летние веранды кафе и ресторанов. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС.

«Уже можно отдыхать на улице, и, соответственно, этот сервис будет открыт», — сказал глава Подмосковья, отметив, что торговые центры пока останутся закрытыми.

С понедельника, 15 июня, в регионе откроются музеи, поликлиники перейдут в режим обычной работы, возвратятся плановые операции.

Подмосковье находится на втором месте после Москвы по числу заразившихся коронавирусом в России, однако и в этом регионе, как и в столице, ситуация начала улучшаться. Всего выявлен 47 181 случай заражения, выздоровели 14 187 человек, умерли 644. Число выздоровевших за сутки второй день подряд превысило число заразившихся и составило 768 человек против 724 соответственно.

13 марта в Подмосковье в связи с распространением коронавируса ввели режим повышенной готовности, а позднее и ряд ограничений. В мае их постепенно начали снимать, на данный момент открыты парки, многофункциональные центры, магазины площадью до 400 квадратных метров с отдельным входом, строительные гипермаркеты, автокинотеатры и библиотеки — на выдачу книг. Также заработали парикмахерские, салоны красоты и бани.

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