Пушков высмеял слова о «наступательной дипломатии» Киева в отношении Москвы

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Twitter-аккаунте высмеял слова главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о «наступательной дипломатии» Киева в отношении Москвы. Это явление, по словам последнего, характеризуется навязыванием ситуаций, в которых России якобы приходится реагировать первой.

«Украина раз за разом наступает на одни и те же грабли: пытается обойти Минские соглашения — и всякий раз безуспешно. А Донбасс от Украины — все дальше. В этом смысле "наступательная"», — написал сенатор. По мнению политика, только в таком смысле Кулеба прав.

Ранее в интервью «Укринформ» глава МИД Украины заявил о готовности к диалогу с российским коллегой Сергеем Лавровым, однако лишь в том случае, если это поспособствует «деоккупации украинской территории».

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