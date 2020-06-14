Названа минимальная стоимость квартиры в Санкт-Петербурге

Самая дешевая квартира на вторичном рынке жилья Санкт-Петербурга стоит 1,7 миллиона рублей — по такой цене предлагается студия общей площадью 15 квадратных метров в Красносельском районе города, следует из материалов агентства «Невский Простор», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Чуть дороже 24-метровый лот в Петродворцовом районе — его стоимость составляет 1,8 миллиона рублей. За 1,95 миллиона рублей можно приобрести квартиру общей площадью 19,5 квадратного метра в Курортном районе города. При этом состояние и самой квартиры, и дома риелторы называют неудовлетворительным.

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Минимальная стоимость жилья в пересчете за квадратный метр на вторичном рынке города — 36,1 тысячи рублей. В такую сумму обойдется «квадрат» в 252-метровой квартире в Колпино. «Квартиры в пригородных районах, как правило, пользуются спросом у покупателей, которые не завязаны на работе в мегаполисе. Их покупают, например, взрослые дети родителям и люди, работающие удаленно», — поясняют эксперты.

Ранее стало известно, что по итогам мая цены квартир на вторичном рынке упали в 48 городах из 70 крупнейших в России. Квадратный метр «вторички» за месяц в среднем подешевел на 0,5 процента, полная стоимость квартиры снизилась по стране на 1 процент. Наиболее заметно ценники на жилье рухнули в Ленинградской области (минус 4,3 процента), Подмосковье (минус 4 процента), Архангельске (минус 3 процента), Санкт-Петербурге (минус 2,8 процента) и Екатеринбурге (минус 2,3 процента).

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