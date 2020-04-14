Москвичи нашли альтернативу Москве

В марте 2020-го, на фоне обвала курса рубля, жители российских регионов активно приобретали квартиры в Санкт-Петербурге с целью сохранения накоплений. При этом основную долю заезжих покупателей составили граждане, зарегистрированные в Москве, следует из материалов агентства недвижимости «Метражи», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По данным риелторов, нынешней весной более 40 процентов «межрегиональных» сделок в Петербурге пришлось на москвичей. Таким образом, столичные жители нашли альтернативу традиционно востребованной у инвесторов московской недвижимости. «Несмотря на пандемию коронавируса и скачки курса валют, клиенты достаточно активно интересуются объектами в исторических районах Петербурга», — отмечают эксперты.

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Среди городов и регионов, жители которых в марте также активно интересовались квартирами в Петербурге, — Смоленск и Благовещенск, Сибирский федеральный округ (Новосибирск, Омск, Северск и Барнаул), Орел, Пермь, Люберцы, Евпатория, Тула, Чита, Петропавловск-Камчатский, Уфа.

Как отмечают риелторы, средний бюджет сделки у «региональных» клиентов достаточно сильно разнится. Так, покупатели из Москвы в среднем готовы потратить на петербургское жилье от 3,5 миллиона до 5 миллионов рублей, жители других регионов — 2,5-3,5 миллиона рублей.

Ранее, в марте, аналитики развеяли миф о выгодности покупки квартир в условиях обесценивания рубля. По их мнению, сохранить деньги, вложив их в отечественные квадратные метры, вряд ли получится: российская недвижимость в обозримом будущем заметно подешевеет из-за значительного снижения покупательской способности.

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