МИД России оценил дело осужденного за шпионаж Уилана и сослался на опыт США

МИД России не согласен с западными оценками дела осужденного за шпионаж на 16 лет американца Пола Уилана. Соответствующий комментарий размещен на сайте ведомства.

Москва назвала абсурдными обвинения в затягивании процесса, так как сам осужденный читал материалы дела «без особой спешки с сентября прошлого года по март нынешнего». Дипломаты напомнили о гуманных условиях заключения Уилана. По их словам, ему была оказана вся необходимая медицинская помощь, в том числе хирургическая операция.

МИД также при оценке вынесенного приговора сослался на американский опыт. «В США, да и в других западных странах наказание за аналогичные деяния предусматривает десятки лет тюремного заключения, вплоть до пожизненного, причем без права помилования», — говорится в тексте.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео потребовал немедленно освободить Уилана. Он также назвал обращение российских властей с американцем ужасающим.

15 июня Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима, признав виновным в шпионаже. Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме, так как материалы содержат сведения, составляющие государственную тайну. Осужденный, помимо американского гражданства, имеет три паспорта — Великобритании, Ирландии и Канады.

Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года. Обвинение утверждало, что на изъятой у него флешке была обнаружена информация, которая относится к гостайне. Адвокат Уилана заявлял, что на ней были личные сведения о его отдыхе в России во время предыдущих поездок. По данным источников газеты «Коммерсантъ», на носителе, предположительно, нашли список личного состава одного из подразделений ФСБ. Уилану предъявили обвинение в шпионаже в пользу США.

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