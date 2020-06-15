В Подмосковье предсказали рост числа туристов

Число туристов в летний сезон может вырасти в Московской области на 10-15 процентов, предсказал губернатор региона Андрей Воробьев в интервью «Российской газете».

По его словам, россиянам не стоит сильно переживать из-за временно закрытых границ, поскольку мест для отдыха в стране достаточно. Он добавил, что Подмосковье готовится к летнему сезону как в части сервиса, так и в части соблюдения санитарных норм.

Воробьев подчеркнул, что все условия должны быть комфортными и безопасными, чтобы граждане захотели снова приезжать в Подмосковье. «Не важно, едете вы в гостиницу, на рыбалку, собирать грибы или отправляете детей в летний лагерь», — сказал он.

Губернатор отметил, что область начнет летнюю оздоровительную кампанию не раньше 1 июля, чтобы открыть летние лагеря нужно разрешение Роспотребнадзора.

Полноценно туристический сезон в России откроется 1 июля. Такую дату назвал зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что весь июнь уйдет на подготовку туристических объектов к приему гостей, а с июля можно будет запустить межрегиональные поездки.

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