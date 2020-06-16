Немецкий тренер «Спартака» назвал Москву городом мечты

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско назвал российскую столицу городом мечты. Об этом сообщает Goal.com.

По словам немецкого специалиста, город пропитан культурой. Кроме того, ему очень нравится местная кухня. Тедеско также посчитал Москву невероятно чистой, а отдельного комплимента удостоилось столичное метро: по мнению тренера, каждая станция московской подземки — маленький музей.

Тедеско признался, что единственной проблемой для него остается языковой барьер. Специалист отметил, что активно занимается изучением русского.

О назначении немецкого специалиста на пост главного тренера «Спартака» было объявлено 14 октября прошлого года. Он подписал контракт с клубом до лета 2021 года. 34-летний Тедеско до марта 2019-го работал с немецким «Шальке». Тренер завоевал вместе с командой серебряные медали Бундеслиги в сезоне-2017/2018.

После 22 туров Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» имеет в активе 28 очков и занимает восьмое место в чемпионате. Турнир был приостановлен в середине марта из-за пандемии коронавируса и возобновится 19 июня.

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