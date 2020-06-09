Фанаты «Спартака» осудили Ефремова

Руководитель проекта фанатов московского «Спартака» FansHotline24 Олег Семенов прокомментировал смертельное ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Болельщики "Спартака" в выражениях не стесняются. Но в то же время против показательного процесса. Что заслужил, то пусть и получит. Рано или поздно это ждет любого алкоголика, который успевает дожить до такой стадии алкоголизма», — заявил Семенов. Он добавил, что многие болельщики припомнили актеру слова в защиту бывшего игрока «Спартака» Дениса Глушакова.

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ДТП с участием актера произошло вечером 8 июня в районе Смоленской площади в Москве. Автомобиль Ефремова вылетел на встречную полосу и столкнулся с небольшим фургоном, за рулем которого был Сергей Захаров. Мужчина скончался в больнице, актер практически не пострадал.

Ефремов — болельщик «Спартака». Он неоднократно высказывался о происходящем в клубе, в частности критиковал «группу озверевших фанатов» команды за уход Глушакова.

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