Российского паралимпийца наказали за самоизоляцию на даче

Российского паралимпийца Артема Исаева наказали за самоизоляцию на даче — спортсмену назначили штраф в размере 15 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Апология протеста».

Несмотря на отрицательный результат теста на COVID-19, спортсмену было предписано соблюдение режима самоизоляции и отказ от тренировок. Исаев просил врачей указать адрес его дачи в качестве места самоизоляции, однако медики оставили в документах данные о прописке. Сотрудники полиции не обнаружили Исаева в его квартире и составили протокол.

Исаев проживает в однокомнатной квартире в Набережных Челнах вместе с пожилым отцом. У спортсмена поражение опорно-двигательного аппарата. Исаев — член паралимпийской сборной России по плаванию.

Согласно данным «Апологии протеста», Татарстан стал лидером по количеству административных дел о нарушении режима самоизоляции. В республике было рассмотрено 55 тысяч дел.

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