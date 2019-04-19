Российский паралимпиец попался на марихуане

Российский парасноубордист Евгений Стафеев признался в употреблении марихуаны и получил минимальную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает ТАСС.

В допинг-пробе спортсмена был обнаружен карбокситетрагидроканнабинол. Стафеев признался, что употреблял марихуану, тем самым предоставив причину попадания в его организм запрещенной субстанции. Чистосердечное признание позволило россиянину получить минимальное наказание. Он отстранен на три месяца начиная с 12 марта текущего года.

Сокрытие причин попадания в организм запрещенного препарата могло привести к двухлетней дисквалификации.

Марихуану относят к классу S8 запрещенных веществ, установленных Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Ее запрещено принимать в соревновательный период.

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