Российскую фигуристку дисквалифицировали за допинг

Российская фигуристка Анастасия Шакун дисквалифицирована на год за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается в пресс-релизе Международного союза конькобежцев (ISU).

Допинг-проба, взятая у спортсменки в ноябре 2018 года, оказалась положительной. Шакун дисквалифицирована на год решением дисциплинарной комиссии ISU. В организме фигуристки были обнаружены следы запрещенного препарата диуретика фуросемида.

В феврале 2019-го Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) получила уведомление о результатах допинг-теста россиянки и отстранила Шакун от участия в соревнованиях. Фигуристка призналась в употреблении запрещенного препарата. Шакун приобрела его в аптеке и использовала для снятия отека глаза. По словам спортсменки, она забыла, что фуросемид входит в перечень запрещенных препаратов.

Срок отстранения отсчитывается с даты допинг-теста. Таким образом, россиянка сможет вернуться на лед в ноябре 2019-го.

16-летняя Шакун выступает в танцах на льду. Ее партнером с сезона-2017/2018 является Даниил Рагимов.

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