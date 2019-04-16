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Пойманная на допинге россиянка подала в суд на российских медиков

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Надежда Сергеева

Российская бобслеистка Надежда Сергеева подала в суд на Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России за то, что оно выдало ей запрещенный препарат. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Сергеева заявила, что получила от ФМБА разрешенную добавку метионин, в составе которой оказался триметазидин. По ее словам, на упаковке добавки не говорилось о содержании запрещенного препарата. Факт наличия допинга в метионине подтвердили две лаборатории — в Белоруссии и в Австрии.

Бобслеистка подала в суд на ФМБА и завод-изготовитель метионина. Она требует компенсации причиненного ей ущерба.

Глава ФМБА Владимир Уйба в интервью ТАСС отметил, что не считает себя виновным. «То, что там была запрещенная субстанция — это стало откровением для всех, нас туда привлекли. Но мы пострадавшая сторона не меньше, чем спортсменка», — добавил он.

24 февраля 2018 года Сергеева была дисквалифицирована Спортивным арбитражным судом (CAS) за нарушение антидопинговых правил, а ее результаты с Олимпийских игр-2018 были аннулированы. В паре с Анастасией Кочержовой спортсменка заняла 12-е место в соревнованиях экипажей бобов-двоек.

В октябре 2018-го CAS отменил временное отстранение спортсменки, но продолжил судебное разбирательство.

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