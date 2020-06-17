28-летняя звезда кей-попа умер при таинственных обстоятельствах

Звезда кей-поп-музыки, южнокорейский певец Йохан (Yohan) умер в возрасте 28 лет. Семья артиста утаила обстоятельства и причину смерти, пишет The Sun.

Йохан был участником бойз-бенда TST, ранее известного как Top Secret. Последний релиз группы, четвертый студийный альбом под названием Countdown, вышел в январе.

Тело исполнителя находится в одной из больниц Сеула, 18 июня его похоронят.

Артист получил известность благодаря участию в группе NOM, в которую вступил в 2015 году. После распада коллектива в 2017-м он стал выступать в составе TST.

Это уже пятый случай смерти молодой южнокорейской звезды за последний год. 12 февраля сообщалось, что корейская актриса Го Су Чжон умерла в 24 года. В декабре 2019-го 27-летнего актера Чха Ин-ха нашли мертвым дома. В октябре 25-летняя кей-поп-исполнительница Солли покончила с собой. В ноябре скончалась 28-летняя певица и актриса Гу Хара.