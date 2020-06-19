Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 569 тысяч

Общее число случаев заражения коронавирусом в России составило 569 063 в 85 регионах. Об этом в пятницу, 19 июня, сообщает оперативный штаб на своем официальном сайте.

За сутки выявлено 7 972 новых инфицированных. Зафиксирован 181 летальный исход, полностью выздоровели еще 10 443 человек. За все время распространения вируса в стране зарегистрирована 7 841 смерть, излечились 324 406 пациентов.

По данным на 18 июня, в России было выявлено 7 790 новых инфицированных — общее число составляло 561 091. Сообщалось о 7 660 летальных исходах, 313 963 пациента выздоровели.

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 19 июня превысило 8,46 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. За весь период скончались 453 289 инфицированных, 4,14 миллиона человек излечились.

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