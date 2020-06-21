Пришедшую на работу в бикини российскую медсестру заметили на матче РПЛ

Тульский «Арсенал» поздравил с днем медицинского работника медсестру Надежду Жукову, которая прославилась после того, как пришла на работу в прозрачном защитном костюме и бикини. Соответствующий пост доступен в Instagram-аккаунте команды.

Жукову заметили на трибунах во время матча 23-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) между тульским клубом и московским «Спартаком». «Надя, поздравляем с профессиональным праздником и всегда рады видеть Вас на наших матчах», — написано под постом.

В мае этого года неизвестный опубликовал фотографию медсестры, которая выполняла работу в защитном костюме, надетом поверх бикини. Коллеги девушки объяснили, что в костюме работать очень жарко, поэтому медработница решила не надевать одежду, однако она не ожидала, что костюм будет так просвечивать.

Встреча «Арсенала» и «Спартака» прошла 20 июня и завершилась победой красно-белых со счетом 3:2. В составе команды победителей забитыми мячами отметились Александр Соболев, Николай Рассказов и Эсекьель Понсе.

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