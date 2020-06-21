В Белоруссии применили удушающий прием против участника протеста

В Белоруссии жестоко задержали одного из участников акции протеста, применив удушающий прием. На произошедшее обратила внимание радиостанция «Говорит Москва».

На записи трансляции сотрудник ДПС коленом удерживает шею задержанного, лежащего животом на асфальте. Рядом с ним находятся еще двое милицейских, удерживающих мужчину. К правоохранителям периодически подходят обычные граждане, пытающиеся помешать им.

Инцидент произошел в городе Ганцевичи Брестской области. Там задержали не менее 10 местных жителей, а также двух журналистов.

В Минске и крупных белорусских городах проходят мирные акции протеста, сопровождающиеся задержаниями демонстрантов, на фоне грядущих выборов президента. Голосование назначено на 9 августа. Большинство соперников действующего главы государства Александра Лукашенко, объявившего о планах баллотироваться на шестой срок, задержаны, среди них наиболее популярные в стране претенденты на высший государственный пост — банкир Виктор Бабарико и блогер Сергей Тихановский.

В конце мая подобный прием произвел американский полицейский Дерек Шовин при задержании чернокожего мужчины Джорджа Флойда. Его действия привели к смерти американца, после чего в США, а позднее в других странах начались протесты против полицеского произвола и в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни черных важны»). В США признали, что удушающие приемы, которым учат правоохранителей, опасны для жизни и здоровья граждан. В ряде городов полиция пообещала отказаться от их применения.

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