Выпустивший «школьников» на матч РПЛ клуб выступил с заявлением

Клуб Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» на своем сайте выступил с заявлением по поводу матча 23-го тура чемпионата России с «Сочи».

«Ростов» обрушился с критикой на руководство РПЛ, отказавшееся взять на себя ответственность за проведение матча. «Вместо этого Лига самоустранилась, столкнув лбами два клуба и подставив "Сочи" под шквал критики», — заявили в клубе. Отмечается, что у ростовчан нет претензий к «Сочи», так как организационные решения находятся в сфере компетенции РПЛ.

19 июня «Ростов» проиграл «Сочи» с рекордным счетом 1:10. При этом за ростовчан играли воспитанники академии клуба в возрасте от 16 до 19 лет. В спортивной прессе и социальных сетях их окрестили «школьниками».

Перед возобновлением Тинькофф РПЛ сразу у шести футболистов основного состава «Ростова» обнаружились отклонения в тестах на коронавирус. Команда была помещена на карантин, что сделало невозможным для игроков участие во встрече с сочинцами. Однако матч перенесен не был.

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