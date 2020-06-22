Чеснаков рассказал о безопасности голосования во время коронавируса

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем Telegram-канале рассказал о безопасности голосования в период коронавируса.

«Вот и политические аргументы по поводу безопасности голосования 1 июля подоспели. В Сербии в воскресенье состоялись парламентские выборы. Вучич получил отличный результат. Что касается опасений из-за пандемии. На участках были очереди и даже драки!» — написал Чеснаков и добавил, что избиратели соскучились.

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«Так что Россия с голосованием не одинока. Жизнь налаживается», — заключил он.

На парламентских выборах в Сербии побеждает партия президента Александра Вучича с 63,35 процента голосов. На втором месте Социалистическая партия Сербии — у нее около 11 процентов.

Ранее Вучич захотел быстрее вступить в Евросоюз после победы на парламентских выборах его Сербской прогрессивной партии (СПП). Также он заявил, что, если Сербии предложат вступить в ЕС за признание независимости Косова, она откажется от этого.

В России голосование по поправкам к Конституции пройдет на избирательных участках 1 июля и в течение шести дней до этой даты на площадках на открытом воздухе. Данная мера призвана снизить нагрузку на избирательные участки в условиях пандемии.

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