Вагнер Лав вместо ЦСКА отправился в Казахстан

Нападающий Вагнер Лав продолжит карьеру в казахстанском «Кайрате». Об этом бразильский футболист сообщил в своем Instagram.

Бразилец являлся свободным агентом, поэтому достался новому клубу бесплатно. Длительность и финансовые условия личного контракта 36-летнего игрока с командой из Алматы не разглашаются.

В начале июня форвард расторг контракт с бразильским «Коринтиансом». В СМИ появилась информация о возвращении бразильца в московский ЦСКА, но переход не состоялся.

Бразилец выступал за московский ЦСКА в период с 2004-го по 2012-й и в 2013 году. В составе армейцев футболист провел 231 матч и отметился 110 голами. Вместе с красно-синими нападающий трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок страны и стал обладателем Кубка УЕФА.

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