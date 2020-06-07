Стало известно о согласии Лава на двукратное понижение зарплаты ради ЦСКА

Бразильский форвард Вагнер Лав готов согласиться на двукратное понижение зарплаты ради контракта с московским ЦСКА. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, зарплата Лава в московском клубе будет составлять менее полумиллиона евро за сезон. В бразильском «Коринтиансе» 35-летний нападающий получал 1,15 миллиона евро в год.

При этом официальной информации о переходе бразильца в армейский клуб пока не появилось.

О желании Лава вернуться в ЦСКА сообщалось 6 июня. По информации журналиста «Чемпионат.com» Андрея Панкова, в столичном клубе рассматривают вариант подписания контракта с бывшим игроком. Решение остается за президентом клуба Евгением Гинером.

Если трансфер в ЦСКА состоится, Лав в третий раз перейдет в клуб. Он играл за красно-синих с 2004 по 2012 год и вернулся в команду в 2013-м. В России бразилец добился наибольших успехов в карьере. В 2005 году в составе армейцев он завоевал Кубок УЕФА. Также на его счету три победы в чемпионате России и шесть — в кубке страны.

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