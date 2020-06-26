Пьяный россиянин устроил протест в Минске и справил нужду на Lamborghini

В Минске россиянин в состоянии алкогольного опьянения справил нужду на чужой автомобиль Lamborghini и разбил урной стекла машины. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь» со ссылкой на МВД республики.

Как рассказали в милиции, в среду, 24 июня, 26-летний житель Архангельской области выпивал, гуляя по проспекту Независимости в Минске. Заметив стоящий на парковке Lamborghini Aventador, он подошел к нему и помочился на машину. После этого мужчина взял мусорный бак и разбил им стекла автомобиля, а затем выкурил в салоне сигарету, потушив ее о сиденье.

Хулигана заметили проезжавшие мимо милиционеры. Он не стал оправдываться, заявив, что таким образом выразил протест социальному неравенству. Причиненный ущерб от его действий оценен в 75 тысяч белорусских рублей (почти 2,2 миллиона российских рублей). В отношении россиянина возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее сообщалось, что вандалы вломились в автосалон Mercedes-Benz в американском городе Окленд и разгромили выставленные на продажу люксовые машины. Также они сделали на них надписи красной краской. «Сожрем богатых» — гласит одна из них.

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