Российский боец MMA подрался с тремя хулиганами

Подмосковье сегодня / YouTube

Российский боец смешанного стиля (MMA) Дмитрий Кузнецов подрался с тремя хулиганами в Бибирево. Видео опубликовано в YouTube-канале «Подмосковье сегодня».

Кузнецов стоял возле припаркованного автомобиля и доставал из багажа пакеты. У него случился конфликт с проходившими мимо неизвестными — один из них задел спортсмена, что повлекло за собой перепалку.

Конфликт перерос в драку, Кузнецов сперва отправил в нокдаун одного из обидчиков. Оставшиеся хулиганы повалили спортсмена на землю. За этим наблюдала девушка, которая вместе с Кузнецовым разгружала багажник. Один из неизвестных оттолкнул ее. Вскоре трое неизвестных покинули место происшествия.

Кузнецов известен по выступлениям в российских промоушенах. Свой последний поединок он провел под эгидой Fight Nights Global. Всего в активе россиянина девять побед и шесть поражений в MMA.

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