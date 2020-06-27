Рой Джонс назвал территорию храма Вооруженных сил России лучшим зрелищем

Российский и американский боксер Рой Джонс посетил территорию главного храма Вооруженных сил России и назвал ее лучшим зрелищем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Минобороны.

В ходе экскурсии по мемориальному комплексу «Дорога памяти» спортсмен склонил голову у памятника матерям победителей и ознакомился с экспонатами времен Великой Отечественной войны, в том числе с фотографиями, наградами, оружием, личными вещами солдат и офицеров.

Также Джонс посетил зал союзников, в котором послушал музыку периода Второй мировой войны на английском языке. «Это отличный проект, очень нужный, особенно для молодежи, чтобы все это помнили и не забывали. Я обязательно посоветую своим американским друзьям, чьи предки также участвовали в борьбе с общим врагом, поучаствовать в этом проекте», — сказал боксер.

Он также оставил памятную запись в книге почетных посетителей сразу после записи кинорежиссера Эмира Кустурицы. Джонс признался, что мемориальный комплекс — это лучшее, что он видел. «Что-то есть, что отличает русских от других. Они все делают правильно. Мы делаем все правильно. Благослови Вас Господь! Это будет опыт справедливости. Поверьте мне», — написал он.

Джонс — бывший абсолютный чемпион мира по боксу. В послужном списке американца 66 побед (47 — нокаутом). Джонс лишь девять раз уступал на профессиональном ринге. Будучи любителем, боксер становился серебряным призером Олимпийских игр. С осени 2015-го Джонс — гражданин России. В феврале 2018-го боксер завершил карьеру.

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