За последние сутки в России выявили 6852 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

Новых инфицированных обнаружили в 85 регионах страны. За сутки зафиксировано 188 летальных исходов, 9200 человек выздоровели. Общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии превысило 627 тысячи.

За сутки с 25 на 26 июня в стране выявили 6800 новых инфицированных в 85 регионах. Скончались 176 человек, вылечились — 8988.

Ранее 27 июня стало известно, что коронавирус может приводить к широкому спектру проблем со здоровьем. К такому выводу пришли в Научно-исследовательском институте Скриппса в США. По словам специалистов, помимо респираторных проблем, новая инфекция в некоторых случаях вызывает катастрофические повреждения поджелудочной железы, сердца, печени, мозга, почек и других органов.

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