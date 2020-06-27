На российском военном полигоне произошел пожар

Природный пожар произошел на территории военного полигона Кирилловский в Выборгском районе Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, передает «Интерфакс».
В пресс-службе Западного военного округа пояснили, что причиной возгорания стала сухая трава на территории Морозовского лесничества. Отмечается, что угрозы военным объектам нет.
На данный момент пожар локализован. На месте возгорания задействован вертолет армейской авиации Ми-8, а также около 100 военнослужащих.
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