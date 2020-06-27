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«Вулверхэмптон» продлил серию без поражений в АПЛ до восьми матчей

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Фото: XXSTRINGERXX xxxxx / Reuters

«Вулверхэмптон» на выезде обыграл «Астон Виллу» в матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 27 июня, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. На 62-й минуте волков вывел вперед Леандер Дендонкер. Гол оказался единственным в матче.

Победа позволила «Вулверхэмптону» набрать 52 очка, продлить серию без поражений в АПЛ до восьми матчей и выйти на пятое место в чемпионате. В активе «Астон Виллы» 27 очко, команда находится на предпоследней, 19-й позиции.

В следующем туре «Астон Вилла» 5 июля на выезде встретится с «Ливерпулем». «Вулверхэмптон» днем раньше на своем поле примет «Арсенал».

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