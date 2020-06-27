Гол футболиста «Манчестер Сити» со штрафного признан лучшим в туре АПЛ

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне стал автором лучшего гола в 31-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Бельгиец реализовал штрафной в матче против «Челси» (1:2), отправив мяч в девятку. В пятерку лучших также вошли голы Антони Марсьяля («Манчестер Юнайтед»), Трента Александра-Арнольда, Фабиньо и Садио Мане (все — «Ливерпуль»).
По итогам 31-го тура мерсисайдцы досрочно стали чемпионами Англии. «Ливерпуль» опережает «Манчестер Сити» на 23 очка.
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