«Росатом» купил в центре Москвы офис за четыре миллиарда рублей

«Дом.рф» продала «Росатому» помещения в бывшем здании Минпромторга в центре Москвы, говорится в сообщении компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру». Новый офис государственной корпорации расположен в Китайгородском проезде.

Стоимость коммерческих площадей составила свыше 4,8 миллиарда рублей. Всего акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс» (дочерняя компания «Росатома») купило 40,5 тысячи квадратных метров офисов. До 2018 года в здании по адресу: Москва, Китайгородский проезд, 7/1 располагалось министерство промышленности и торговли.

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Офисы переданы «Росатому» в рамках реализации объектов, высвободившихся в результате переезда Минпромторга в «IQ-квартал» многофункционального делового центра «Москва-Сити». Идею перевода министерств из старых зданий в современный комплекс поддержал президент России Владимир Путин.

Ранее в июне стало известно, что в «Росатоме» изобрели новый метод борьбы с коронавирусом. Он заключается в дезинфекции легких с помощью ультрафиолета и носит название «светящийся газ».

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