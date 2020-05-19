Российская госкорпорация избавилась от «дома с привидениями»

Компания «РТ-Капитал», входящая в российскую госкорпорацию «Ростех», продала на аукционе два исторических здания на севере Санкт-Петербурга (поселок Парголово) и земельный участок в 248 «квадратов». Старинные особняки известны как Желтая дача («дача с привидениями» Георга Месмахера) и Зеленая дача, сообщает «Интерфакс».
Особо примечательна дача Месмахера — «дом с привидениями», как ее называют из-за внешнего вида. Дом построил для своего брата-адвоката архитектор Максимилиан Месмахер. Это двухэтажное деревянное здание, украшенное башенками, эркерами и шпилями. Когда «РТ-Капитал» избавлялась от объекта, то за лот 1870 года постройки просили 4,3 миллиона рублей, а продали за 5,63 миллиона. Новым собственником стал индивидуальный предприниматель. Он приобрел особняк для коммерческого использования.
Зеленая дача ушла с молотка за 9,2 миллиона рублей при начальной цене в 3,9 миллиона рублей. Ее приобрело некое физическое лицо, переплатив за дом в 2,3 раза. Участок достался индивидуальному предпринимателю за 3,7 миллиона рублей вместо начальной цены в 1,7 миллиона рублей. Все объекты находятся рядом с Шуваловским парком, который ранее был популярным местом отдыха.
Ранее падчерица главы «Ростеха» Сергея Чемезова получила особняк за полмиллиарда рублей. Анастасия Игнатова стала владелицей фирмы «АИС девелопмент», которой принадлежит историческая усадьба в центре Москвы.