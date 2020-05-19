Российская госкорпорация избавилась от «дома с привидениями»

Компания «РТ-Капитал», входящая в российскую госкорпорацию «Ростех», продала на аукционе два исторических здания на севере Санкт-Петербурга (поселок Парголово) и земельный участок в 248 «квадратов». Старинные особняки известны как Желтая дача («дача с привидениями» Георга Месмахера) и Зеленая дача, сообщает «Интерфакс».

Особо примечательна дача Месмахера — «дом с привидениями», как ее называют из-за внешнего вида. Дом построил для своего брата-адвоката архитектор Максимилиан Месмахер. Это двухэтажное деревянное здание, украшенное башенками, эркерами и шпилями. Когда «РТ-Капитал» избавлялась от объекта, то за лот 1870 года постройки просили 4,3 миллиона рублей, а продали за 5,63 миллиона. Новым собственником стал индивидуальный предприниматель. Он приобрел особняк для коммерческого использования.

Материалы по теме Советский теремок Здесь отдыхала интеллигенция СССР. Как эти дачи выглядят теперь?

Зеленая дача ушла с молотка за 9,2 миллиона рублей при начальной цене в 3,9 миллиона рублей. Ее приобрело некое физическое лицо, переплатив за дом в 2,3 раза. Участок достался индивидуальному предпринимателю за 3,7 миллиона рублей вместо начальной цены в 1,7 миллиона рублей. Все объекты находятся рядом с Шуваловским парком, который ранее был популярным местом отдыха.

Ранее падчерица главы «Ростеха» Сергея Чемезова получила особняк за полмиллиарда рублей. Анастасия Игнатова стала владелицей фирмы «АИС девелопмент», которой принадлежит историческая усадьба в центре Москвы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru