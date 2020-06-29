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Украинское жилье с 2000-х подешевело втрое

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Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

С 2008 года стоимость жилой недвижимости в Киеве снизилась более чем втрое — с 3,6 тысячи до 1 тысячи долларов за квадратный метр. Об этом сообщает портал Global Property Guide со ссылкой на данные S&V Development.

Как отмечают аналитики, цены на жилье на Украине падали на протяжении последних шести лет — в первую очередь из-за военного конфликта на востоке страны и падения курса национальной валюты. В настоящее время стоимость «квадрата» в Киеве на 76 процентов ниже пиковых показателей, зафиксированных 12 лет назад, в конце нулевых.

Впрочем, по наблюдениям экспертов, украинский рынок жилья уже демонстрирует признаки восстановления — по итогам первого квартала 2020-го жилье в столице страны подешевело минимально — на 2,74 процента в годовом выражении. По сравнению с показателем за предыдущий квартал стоимость недвижимости даже увеличилась (на 1,25 процента). В среднем квадратный метр в Киеве стоит 2,8 тысячи евро (218 тысяч рублей), подсчитали аналитики.

Ранее в июне стало известно, что украинское правительство планирует снизить ставки по ипотечным кредитам до 5-7 процентов годовых. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

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