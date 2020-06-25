Украинцы начали отказываться от дешевого жилья

Карантинные меры, введенные на Украине из-за распространения коронавируса, ускорили трансформацию спроса на рынке жилья: граждане начали отказываться от дешевого жилья, переориентировавшись на квартиры повышенной комфортности. Об этом сообщает портал НВ со ссылкой на отчет о финансовой стабильности, подготовленный Национальным банком страны.

«Вынужденная самоизоляция ускорила трансформацию спроса: инвесторы все больше предпочитают объекты повышенной комфортности, спроектированные по концепции "live-work-play" (живи-работай-отдыхай — прим. «Ленты.ру»). А вот интерес покупателей к жилью экономкласса резко снизился», — отчитались в Нацбанке.

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Эксперты регуляторы подсчитали: во время действия режима самоизоляции покупательская активность на украинском рынке жилья снизилась на 40 процентов. Сформировался пласт отложенного спроса, который начал реализовываться уже в конце мая.

Но в целом в Нацбанке полагают, что спрос на жилую недвижимость на Украине в течение ближайших двух лет вряд ли будет существенно увеличиваться — росту помешают снижение доходов населения и ухудшение потребительских настроений.

Ранее в июне стало известно, что украинское правительство планирует снизить ставки по ипотечным кредитам до 5-7 процентов годовых. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

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