НАСА разработало антикоронавирусное ожерелье, которое вибрирует каждый раз, когда его хозяин пытается дотронуться до лица. Украшение будут печатать на 3D-принтере, пишет Daily Mail.

Прибор с помощью ультракрасного датчика засекает руку, которую слишком близко подносят к лицу. Как только он фиксирует движение, внутри ожерелья срабатывает небольшой мотор. Таким образом разработчики пытаются пресечь распространенный путь попадания COVID-19 в организм через глаза, нос и рот.

В НАСА уточнили, что его нельзя использовать вместо маски и других средств индивидуальной защиты от коронавируса, а только вместе с ними. Кроме того, разработчики пообещали выпустить модель и в других цветах.

Ранее ученые установили снижение эффективности медицинских масок при кашле. Они выяснили, что хоть маска и препятствует распространению мелких капель слюны при чихании или кашле, ее способность фильтрации при этом понижается.

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