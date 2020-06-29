Раскрыта правда о появлении коронавируса

Вирусолог Клер Кроссан (Claire Crossan) из Каледонского университета Глазго в Шотландии раскрыла наиболее вероятную причину, по которой испанские исследователи обнаружили следы первого появления коронавируса SARS-CoV-2 в Испании еще весной 2019 года. Согласно мнению исследователя, правда заключается в том, что результаты тестов, проведенных специалистами Университета Барселоны, могут быть ошибочны. Об этом говорится в статье, опубликованной в издании Conversation.

В исследовании, которое сейчас критикуется научным сообществом, ученые проанализировали замороженные образцы сточных вод, где содержатся частички человеческих фекалий, собранных в период с января 2018 года до декабря 2019 года. Вирус присутствовал в образцах, датированных 15 января 2020 года, за 45 дней до первого официального случая заражения коронавирусом в Барселоне. Остальные пробы оказались отрицательными, за исключением той, что была собрана 12 марта 2019 года. ПЦР-анализ показал, что в ней присутствовал один из трех генов SARS-CoV-2 — RdRp. На основе такого результата ученые пришли к выводу, что коронавирус мог появиться в мире гораздо раньше официально названного срока.

ПЦР-анализ, это метод, при котором проводится полимеразная цепная реакция (ПЦР), когда отобранный и очищенный генетический материал многократно копируется (амплифицируется) при участии специальных ферментов. В случае с коронавирусом проводят ПЦР с обратной транскрипцией, когда РНК патогена переводится сначала в ДНК, и лишь затем амплифицируется в череде циклов. Вскоре фрагментов исходного гена становится достаточно много, чтобы его можно было обнаружить с помощью специфических меток.

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Исследователи зафиксировали присутствие двух ключевых фрагментов гена RdRp примерно на 39-м цикле амплификации. Следует отметить, что с увеличением числа циклов метод становится менее надежным из-за накапливающихся ошибок в копировании, поэтому ПЦР иногда используют для внесения изменений в гены. Для тестирования обычно выполняют около 40 циклов.

По словам Кроссан, существует несколько объяснений полученному результату. Во-первых, вирус действительно мог присутствовать на низком уровне в сточной воде. Во-вторых, в лабораторных условиях иногда трудно предотвратить загрязнение проб незначительным количеством другого образца. Наконец, в образце могла присутствовать РНК, очень похожая искомый фрагмент гена, чтобы дать положительный результат на 39-м цикле амплификации.

Первый вариант маловероятен, поскольку серьезно расходится с эпидемиологическими данными, и авторы не приводят данных о резком увеличении числа респираторных заболеваний в период отбора положительной пробы. Кроме того, в более поздних образцах следов вируса нет, хотя наличие патогена в сточных водах объемом 800 миллилитров должно говорить о его высокой распространенности в популяции. Таким образом, к выводам ученых Университета Барселоны, что SARS-CoV-2 мог присутствовать в Испании задолго до начала первой официальной вспышки заболевания, следует относиться с осторожностью, пока не будут проведены дальнейшие исследования, заключает Кроссан.

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