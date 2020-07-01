НБА предрекли проблемы со страдающими от нехватки секса игроками

Спортивный обозреватель Стивен Эй Смит сомневается, что игроки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) будут соблюдать правила безопасности при возобновлении сезона во Флориде. Об этом он сообщил в эфире шоу First Take на ESPN.

Журналист опасается, что баскетболисты не смогут провести три месяца без своих жен и подруг. «Думаете, они не попытаются вырваться из этого пузыря?» — задается вопросом Смит.

По мнению обозревателя, нехватка секса может спровоцировать нарушения протоколов безопасности, которые будут действовать во время возобновленного сезона НБА. В июле команды отправятся во Флориду, где проведут остаток чемпионата.

27 июня стало известно, что в командах НБА было выявлено 16 случаев заражения коронавирусом. Возобновление сезона назначено на 30 июля. При этом команды прибудут во Флориду 7 июля для проведения тренировочных сборов.

Розыгрыш НБА был прерван из-за пандемии коронавируса в марте. После возобновления турнир пройдет в особом формате. Все матчи состоятся во Флориде.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



