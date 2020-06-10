Решивший стать президентом США баскетболист пообещал бесплатную марихуану

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Метта Уорлд Пис заявил в своем Twitter о желании баллотироваться на пост президента США и дал несколько предвыборных обещаний.

Американец хочет принять участие в выборах в 2024 году. В случае своего избрания Уорлд Пис планирует не только легализовать марихуану во всех штатах, но и сделать ее бесплатной. Он также пообещал гражданам страны выдавать по бесплатной коробке хлопьев и организовать свободную продажу грудного молока.

40-летний Уорлд Пис известен по выступлениям за «Лос-Анджелес Лейкерс», «Чикаго Буллс», «Нью-Йорк Никс» и еще несколько клубов НБА. В 2004 году он получил награду лучшему оборонительному игроку лиги. Профессиональную карьеру американец завершил в 2017-м.

Урожденный Рон Артест стал Меттой Уорлд Писом после того, как поменял имя в 2011 году.

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