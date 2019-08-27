Канадский хоккеист назвал «убийственный» способ спастись от алкоголизма

Бывший нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингc» Даррен Маккарти рассказал, как употребление марихуаны спасло его от проблем с алкоголем. Его слова приводит Detroit Free Press.

Маккарти вспомнил, что с 12 лет стал употреблять спиртные напитки, из-за чего у него развился алкоголизм. Он четырежды проходил реабилитацию, но все было тщетно. «В конце концов мне посоветовали попробовать марихуану, и она убила во мне тягу к алкоголю. В свои 47 лет я чувствую себя на 35, я больше не лежу убитый на диване», — заявил нападающий.

Маккарти выступал в НХЛ на протяжении 15 сезонов, завоевав четыре Кубка Стэнли в составе «Детройта» — в 1997-м, 1998-м, 2002-м и 2008 годах. Он провел 758 матчей в лиге. Маккарти долгое время был партнером по команде российского нападающего Павла Дацюка, который пришел в «Детройт» в 2001 году.

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