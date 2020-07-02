Названа полученная российским военным экспертом за госизмену сумма

Военный эксперт Владимир Неелов, осужденный за госизмену, продал немецкой консалтинговой фирме информацию о подготовке сотрудников ФСБ России за 50 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу объединения судов Санкт-Петербурга.

Там также добавили, что сторона обвинения запрашивала для подсудимого 14 лет колонии строгого режима. Однако Санкт-Петербургский городской суд отправил Неелова в тюрьму на семь лет.

Владимира Неелова признали виновным по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Свою вину он признал частично, сообщив, что не считал передаваемые данные секретными. Судебное следствие проходило в закрытом режиме в связи с наличием на деле грифа «Совершенно секретно».

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