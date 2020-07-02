Фото Александра Карелина испугало иностранцев

Фото трехкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина испугало иностранцев. Снимок разместил у себя в Instagram комментатор Джо Роган.

Роган опубликовал архивную фотографию Карелина во время поединка, на которой спортсмен выглядел напряженным. «Фото великого русского борца Карелина как напоминание себе, что не стоит быть таким невероятным слабаком», — подписал пост комментатор.

Другие юзеры обратили внимание на выражение лица и силу спортсмена. «Он выглядит так, будто сможет выбить правду из любого политика», «Вау, он как будто бог среди смертных», «Даже не верится, что можно находиться в такой форме без стероидов», — писали они.

Карелин трижды завоевал олимпийское золото в греко-римской борьбе и один раз серебро. В активе спортсмена также девять побед на чемпионатах мира и 12 — на первенствах Европы.

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