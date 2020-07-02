Мадуро поздравил Путина с принятием поправок к Конституции

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил российского коллегу Владимира Путина с принятием поправок к Конституции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД республики.
«Мадуро от имени правительства и народа Венесуэлы поздравляет президента РФ Владимира Путина и отважный российский народ с демонстрацией примера гражданской и политической сознательности и глубокой приверженности демократии», — говорится в документе. Власти республики заявили, что заинтересованы в укреплении отношений с Москвой.
С поздравлениями выступили и в Китае: в МИД страны подчеркнул, что уважают выбор россиян. Премьер-министр Индии Нарендра Моди также поздравил Путина.
Голосование по поправкам проходило с 25 июня по 1 июля включительно. Жители большинства российских регионов выступили за внесение изменений в Основной закон — за поправки проголосовали 77,92 процента избирателей.