Мадуро поздравил Путина с принятием поправок к Конституции

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил российского коллегу Владимира Путина с принятием поправок к Конституции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД республики.

«Мадуро от имени правительства и народа Венесуэлы поздравляет президента РФ Владимира Путина и отважный российский народ с демонстрацией примера гражданской и политической сознательности и глубокой приверженности демократии», — говорится в документе. Власти республики заявили, что заинтересованы в укреплении отношений с Москвой.

С поздравлениями выступили и в Китае: в МИД страны подчеркнул, что уважают выбор россиян. Премьер-министр Индии Нарендра Моди также поздравил Путина.

Голосование по поправкам проходило с 25 июня по 1 июля включительно. Жители большинства российских регионов выступили за внесение изменений в Основной закон — за поправки проголосовали 77,92 процента избирателей.

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