В американском городе официально признали полиаморные отношения

Американский городе Сомервилл, штат Массачусетс, официально признал полиаморные отношения одной из форм сожительства. Об этом сообщает CNN.

Городской совет принял постановление о сожительстве в связи со сложностями, которые возникали у людей в полиаморных отношениях во время эпидемии коронавируса. Так, новый акт позволит подобным сожителям навещать друг друга в больнице в случае заболевания вирусом. Член совета Лэнс Дэвис рассказал, что люди живут и, наверное, всегда жили в подобных отношениях. По его словам, нельзя игнорировать их существование.

Под полиаморными связями в городском постановлении подразумеваются отношения, в которых состоят три или более человек. Штат Массачусетс в 2004 году первым в США легализовал однополые браки.

Ранее Верховный суд США принял решение, согласно которому увольнение работника за то, что он гей или трансгендер, приравнивается к нарушению законодательства. Суд постановил, что федеральный закон, который запрещает дискриминацию на основе половой принадлежности, распространяется также на сексуальную ориентацию и гендерную идентичность.

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