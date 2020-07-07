Российские нудисты пожаловались на устраивающих на пляже «оргии» геев

Нижегородские нудисты жалуются, что их отдыху на пляже на Гребном канале мешают представители нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом сообщила местная телекомпания «Кстати» на своем Youtube-канале.

Тренеры по гребле уже не раз обращались в полицию за помощью, поскольку нудисты создавали неудобства другим отдыхающим и тренирующимся детям, однако никаких мер принято не было. Теперь же сами нудисты жалуются на то, что соседнюю с пляжем территорию облюбовали местные представители секс-меньшинств, которые устраивают «оргии на песке» на глазах отдыхающих.

Как рассказал один из нудистов, представители ЛГБТ «частенько прибегают и отгоняют девчонок» и «безобразничают здесь». В социальных сетях распространилось видео, где изображено, как двое молодых людей занимались сексом прямо на нудистском пляже. Телекомпания направила видео в ГУВД Нижегородской области с просьбой прокомментировать происходящее и принять меры, однако ответа СМИ пока не получило.

Ранее сообщалось, что сотрудники железной дороги на станции Чайфорд-Хандрет между Лондоном и городом Саутенд-он-Си в Англии перепутали принимавшего солнечные ванны нудиста с трупом и вызвали полицию.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!