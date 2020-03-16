Обнаженные гости шокировали ведущих утреннего шоу

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В эфир британского утреннего шоу This Morning («Этим утром») пришли обнаженные гости. Ведущих передачи Имон Холмс (Eamonn Holmes) и Рошель Хьюмс (Rochelle Humes) шокировал их внешний вид, однако пара нудистов объяснила, что для них появление без одежды является частью социальной кампании, сообщает The Sun.

Пэм и Марк рассказали ведущим, что выступают против негативного отношения к нудистам и объективации человеческого тела. По их мнению, нудизм помогает принимать человека таким, какой он есть, несмотря на высокие стандарты красоты современности.

Тем не менее ведущие шоу признались, что не смогли удержаться от разглядывания обнаженных тел гостей. «Я смотрела туда, куда мне не следовало смотреть», — отметила Хьюмс, а Холмс успокоил ее тем, что она «всего лишь человек». После он добавил, что ни один диван во время съемок не пострадал.

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