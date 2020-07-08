Россиянину запретили приватизировать жилье из-за ошибки в паспорте

В Сыктывкаре городская администрация отказала местному жителю в праве приватизировать комнату из-за ошибки в паспорте. В дело пришлось вмешаться прокуратуре, сообщает информационное агентство «Комиинформ».

Россиянин захотел оформить в собственность комнату. Фактически он проживает в комнате №111, но, согласно данным удостоверяющего личность документа, мужчина зарегистрирован в жилом помещении №111 а/б. Из-за этого в администрации отказались проводить процедуру приватизации.

В прокуратуре тем временем заявили, что отсутствие регистрации по месту жительства или по месту пребывания не может служить основанием для ограничения прав и свобод гражданина. Сотрудники надзорного ведомства установили, что в соответствии с договором социального найма мужчина действительно проживает в комнате №111, а объект недвижимости №111 а/б по факту не существует — в регистрирующих органах нет данных о наличии такой комнаты.

Прокуратура внесла руководителю городской администрации представление, и вскоре сыктывкарца пригласили для подписания договора о передаче жилого помещения в собственность.

Ранее, в мае, стало известно, что россияне вскоре смогут использовать мобильное приложение вместо паспорта. Эксперимент по внедрению «Мобильного идентификатора» планируется провести в Москве с 1 июля 2020-го по 31 декабря 2021 года. Пользователи приложения будут авторизовываться через подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг.

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